17 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (17 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde oldukça değer kazanan gram altın, hafta başından beri düşüş eğiliminde. Yeni güne bir önceki kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlayan gram altın, şu an için sakin ilerliyor. Çeyrek altın ise dün kapanışta 833 seviyesindeyken, bugün güne değer kaybı ile başladı. Altın fiyatlarında yeni günde bir düşüş eğilimi hakim.
Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla destek seviyesinin altına inerek 1.822 dolardan alıcı buluyor. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 503,42 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,64 artışla 505,06'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,48 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 825,91 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,64 artışla 828,59'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 833,64 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.651,83 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,63 artışla 1.656,99'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.667,27 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.270,33 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,62 artışla 3.280,34'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.326,30 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.363,54 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,61 artışla 3.373,42'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.434,00 seviyesinde kapattı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum