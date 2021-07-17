17 Temmuz Dolar kuru: Bugün (17 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

TL karşısında dolar, euro ve gbp değeri araştırılıyor. Uzun süredir yükselişte olan dolar, euro ve gbp son zamanlarda TL karşısında geriliyor. Dolar, TL karşısında bu hafta yaklaşık olarak yüzde 1,64 değer kaybetti.
Dolar kuru ne kadar?
Haftaya 8,67 seviyelerinden başlayan dolar, hafta içi yaklaşık yüzde 1,64 değer kaybederek 8,52'ye indi ve cuma günü piyasa bu seviyeden kapandı.
EURO NE KADAR?
TL karşısında uzun süredir yükselişte olan ve rekor kıran euro, haftaya yaklaşık 10,30 seviyelerinden başlamıştı.
Hafta boyu yaklaşık yüzde 2,40 değer kaybeden euro 10,05 seviyelerinden kapandı.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 12,05 seviyelerinden haftaya başlamıştı. Hafta boyunca yaklaşık yüzde 2,64 değer kaybetti ve 11,72'ye kadar düştü.
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