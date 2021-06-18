18 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (18 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Uzun yıllardır rağbet gören Altın, son zamanlarda birçok kişi tarafından yatırım amaçlı tercih ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ise dikkat çekiyor. Altın fiyatları, FED’in tahminlerindeki değişikliklerden sonra 8 Ocak’tan bu yana günlük en büyük değer kaybını yaşadı.

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle kayıp yaşayarak 500 TL'ye kadar geriledi.

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.

FED’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, Cuma günü düne göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.785 dolardan alıcı buluyor.