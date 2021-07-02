2 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (2 Temmuz) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın bilezikler, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden altın fiyatları bugün güne sakin başlarken, altın bilezik fiyatları hareketli başladı. 18 ayar altın bilezik güne 374 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 291 seviyesinde başladı.