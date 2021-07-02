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  4. 2 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (2 Temmuz) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

2 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (2 Temmuz) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

02.07.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşılama hızının giderek artması ve etkilerinin azalmaya başlaması ile beraber, düğün sezonu da canlandı. Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezik fiyatları ise oldukça merak ediliyor. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 451 seviyesinde bulunurken, bugün güne 458 ile başladı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yükselişe geçerek 1.777 dolar üzerinden işlem görüyor. Altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu?

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın bilezikler, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden altın fiyatları bugün güne sakin başlarken, altın bilezik fiyatları hareketli başladı. 18 ayar altın bilezik güne 374 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 291 seviyesinde başladı.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,02 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,46 artışla 459,65'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 451,43 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,77 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 376,11'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 361,66 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,47 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,37 artışla 292,26'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,15 seviyesinde kapattı.
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