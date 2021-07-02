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2 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (2 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

02.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başından beri dalgalı bir seyirle ilerleyen altın fiyatları, dün itibariyle güne yükselişle başladı. Bugün ise uzun bir zamandır 500 sınırına yakın bir seyirde ilerleyen Gram altın, günü 494 seviyesinde açtı. Geçtiğimiz gün Dolar kurunun da etkisiyle 488 liraya kadar gerileyen Gram altın, daha sonra yükselişe geçerek günü 495 seviyesinde kapattı. Peki Altın fiyatları bugün ne oldu?

Altın fiyatlarında genel olarak gözlemlenen yükselişle beraber altın fiyatları daha yakından takip edilmeye başlandı. Birçok yatırımcının merak ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın dün günü 811 seviyesinde kapatmasının ardından bugün günü kapanış seviyesine yakın bir seyirde açtı. Yarım altın ise dün günü 1.625 seviyesinde bitirirken, 2 Temmuz gününe kapanış seviyesinin biraz altında 1.623 TL ile başladı.

Ons altın fiyatı ise düşük seyrine son vererek yukarı yönlü hareketine başladı. Buna göre Ons altın şu an için 1.778 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklerken, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını ifade etti.

Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 494,69 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 496,47'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,05 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 811,60 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,39 artışla 813,96'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 811,49 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.623,20 ile başlayan Yarım Altın, saat bugün itibarıyla %0,39 artışla 1.627,94'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.625,50 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.213,66 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 3.224,57'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.236,04 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.305,25 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,45 artışla 3.316,75'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.342,00 seviyesinde kapattı.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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