2 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (2 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarında genel olarak gözlemlenen yükselişle beraber altın fiyatları daha yakından takip edilmeye başlandı. Birçok yatırımcının merak ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın dün günü 811 seviyesinde kapatmasının ardından bugün günü kapanış seviyesine yakın bir seyirde açtı. Yarım altın ise dün günü 1.625 seviyesinde bitirirken, 2 Temmuz gününe kapanış seviyesinin biraz altında 1.623 TL ile başladı.

Ons altın fiyatı ise düşük seyrine son vererek yukarı yönlü hareketine başladı. Buna göre Ons altın şu an için 1.778 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklerken, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını ifade etti.

Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.