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2 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (2 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

02.07.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kullananlar ve dolarla iş yapan yatırımcılar dolar kuru fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta başına sakin bir şekilde başlayan dolar kuru, haftanın son işlem gününde sakin seyrine devam ediyor. Dolar kuru, zorunlu karşılıklar için alınan alış kararına sınırlı bir tepki veriyor. 8,65 seviyelerindeki hareketlerine devam eden dolar kurunun yanında, Euro ise benzer hareketlerde bulunuyor. Euro şu an için dünkü kapanış seviyesi olan 10,28’den işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı yabancı para zorunluluğu karşılığı düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle beraber Dolar/TL kuru sınırlı bir tepki gösterdi. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edilen dolar ve Euro fiyatları için, önümüzdeki saatler bekleniyor. Öte yandan dolar ve Euro piyasası bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklerle ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB'nin bu adım ile aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmayı amaçladığını ve piyasalar üzerinde önemli bir etki yapmasının beklenmediğini bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6530 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,31 artışla 8,6773 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6555 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,2878 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 10,2895 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2872 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9242 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 11,9687 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9605 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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