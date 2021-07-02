2 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (2 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı yabancı para zorunluluğu karşılığı düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle beraber Dolar/TL kuru sınırlı bir tepki gösterdi. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edilen dolar ve Euro fiyatları için, önümüzdeki saatler bekleniyor. Öte yandan dolar ve Euro piyasası bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklerle ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB'nin bu adım ile aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmayı amaçladığını ve piyasalar üzerinde önemli bir etki yapmasının beklenmediğini bildirdi.