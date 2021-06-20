20 Haziran Altın Fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatında bir gerileme gözlemlendi. Ons altın fiyatındaki gerileme ise Altın fiyatları üzerinde bir düşüşe neden oldu. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek şu an için 1.764 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 496,61'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,48 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 814,75'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,25 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 1.629,50'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.632,49 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.226,14'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.255,00 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.318,09'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.354,00 seviyesinde kapattı.
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