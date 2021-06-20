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20 Haziran Altın Fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

20.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edilirken, piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar gününde altın fiyatlarının güncel durumu da merak ediliyor. Küresel altın fiyatları Haziran ayının başında kurdaki yükselişle beraber zirveyi gördü. Gram altının 534 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından ise son zamanlarda düşüş yaşıyor. 500 liranın altına gerileyen Gram altın, şu an itibariyle 496,61 TL’ye kadar geriledi. Peki Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatında bir gerileme gözlemlendi. Ons altın fiyatındaki gerileme ise Altın fiyatları üzerinde bir düşüşe neden oldu. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek şu an için 1.764 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 496,61'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,48 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 814,75'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,25 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 1.629,50'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.632,49 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.226,14'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.255,00 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 3.318,09'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.354,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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