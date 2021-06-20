20 Haziran Altın Fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatında bir gerileme gözlemlendi. Ons altın fiyatındaki gerileme ise Altın fiyatları üzerinde bir düşüşe neden oldu. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek şu an için 1.764 dolar seviyesinden alıcı buluyor.