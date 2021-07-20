FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 20 Temmuz dolar kuru: Bugün (20 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

20 Temmuz dolar kuru: Bugün (20 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

20.07.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 20 Temmuz tarihinde dolar ve Euro fiyatları da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tutma kararının ardından kısa vadede de indirim mesajı verildi. Bu gelişmelerin ardından ise dolar kuru dün gün içerisinde 8,51 seviyelerine kadar gerilerken, Euro ise gün içinde 10,05 seviyesine kadar geriledi. Peki 20 Temmuz dolar ve Euro ne kadar oldu?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı sebebiyle piyasalar kapalı. Ancak piyasaların kapalı olduğu bugün, dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dolar kuru yaklaşık üç haftadır sakin bir seyirde ilerlerken, dün 8,50 seviyelerine kadar geriledi. Dolar kuru 20 Temmuz gününe 8,58 seviyesinde başlarken, Euro ise güne 10,15 ile başladı. İşte 20 Temmuz dolar ve Euro fiyatları…

Bu hafta piyasalarda bayram tatili nedeniyle dün yarım gün işlem gerçekleşti. Haftanın kalanında ise piyasalar kapalı olacak.

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından önümüzdeki bir ay boyunca faizin yüzde 19'da kalacağının anlaşılması erken faiz indirimi endişelerini kısmen azalttı. Bankanın yılın kalanında cari fazla verileceğini açıklaması da döviz piyasasında yaz aylarında dengeli bir seyir oluşabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5846 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,10 artışla 8,5948 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5845 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1571 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 10,1337 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1381 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,7571 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 11,7470 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7516 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!

Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

38 TL'ye erken emeklilik imkanı!

38 TL'ye erken emeklilik imkanı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.