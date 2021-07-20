20 Temmuz dolar kuru: Bugün (20 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı sebebiyle piyasalar kapalı. Ancak piyasaların kapalı olduğu bugün, dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dolar kuru yaklaşık üç haftadır sakin bir seyirde ilerlerken, dün 8,50 seviyelerine kadar geriledi. Dolar kuru 20 Temmuz gününe 8,58 seviyesinde başlarken, Euro ise güne 10,15 ile başladı. İşte 20 Temmuz dolar ve Euro fiyatları…

Bu hafta piyasalarda bayram tatili nedeniyle dün yarım gün işlem gerçekleşti. Haftanın kalanında ise piyasalar kapalı olacak.

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından önümüzdeki bir ay boyunca faizin yüzde 19'da kalacağının anlaşılması erken faiz indirimi endişelerini kısmen azalttı. Bankanın yılın kalanında cari fazla verileceğini açıklaması da döviz piyasasında yaz aylarında dengeli bir seyir oluşabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.