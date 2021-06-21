21 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (21 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Hafta başında en çok merak edilenlerden biri de altın bilezik fiyatları. 22 ayar altın bilezik geçtiğimiz haftayı 455 seviyesinde kapatırken, bu sabah ise güne 460 seviyelerinde başladı. 14 ayar Altın bilezik ise, Cuma günü kapanışta 284 seviyesinde bulunurken, 18 ayar altın bilezik geçtiğimiz haftayı 364 ile kapattı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yükseliş gösterirken, şu an itibariyle 1.1772 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altın bilezik gram fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 460,85 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %1,01 artışla 463,51'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 455,30 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 377,09 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,02 artışla 379,29'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 364,44 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 293,27 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,02 artışla 295,00'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 284,56 seviyesinde kapattı.
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