21 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (21 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Hafta başında en çok merak edilenlerden biri de altın bilezik fiyatları. 22 ayar altın bilezik geçtiğimiz haftayı 455 seviyesinde kapatırken, bu sabah ise güne 460 seviyelerinde başladı. 14 ayar Altın bilezik ise, Cuma günü kapanışta 284 seviyesinde bulunurken, 18 ayar altın bilezik geçtiğimiz haftayı 364 ile kapattı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yükseliş gösterirken, şu an itibariyle 1.1772 dolar seviyesinden işlem görüyor.