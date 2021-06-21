21 Haziran Dolar kuru | Bugün (21 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar kullananlar ve dolar ile yatırım yapanların yakından takip ettiği dolar kuru, hareketli günler geçiriyor. Haftaya yükselişle başlayan Dolar kuru birçok kişiyi endişelendirirken, dolar endeksi yüzde 0,13 artışla 92,3 seviyelerine yükseldi. Küresel piyasalarda dolar birçok para birimi karşısında değer kazandı. Peki 21 Haziran’da dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,7633 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,55 artışla 8,7857 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,7373 seviyesinde kapattı
Euro ne kadar?
Güne 10,3979 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,57 artışla 10,4271 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3678 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 12,1100 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,55 artışla 12,1296 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0627 seviyesinde kapattı.
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