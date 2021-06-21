21 Haziran Dolar kuru | Bugün (21 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar kullananlar ve dolar ile yatırım yapanların yakından takip ettiği dolar kuru, hareketli günler geçiriyor. Haftaya yükselişle başlayan Dolar kuru birçok kişiyi endişelendirirken, dolar endeksi yüzde 0,13 artışla 92,3 seviyelerine yükseldi. Küresel piyasalarda dolar birçok para birimi karşısında değer kazandı. Peki 21 Haziran’da dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?