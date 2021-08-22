22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Haftanın son günü olan ve piyasaların kapalı olduğu 22 Ağustos Pazar gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 22 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...