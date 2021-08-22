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  4. 22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı altın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın bilezik fiyatlarında hafta boyu hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 22 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 22 Ağustos 2021 Pazar altın bilezik fiyatları...

Haftanın son günü olan ve piyasaların kapalı olduğu 22 Ağustos Pazar gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 22 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

22 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 Ağustos Pazar günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 461,13 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 22 Ağustos itibariyle 438,83 TL alış ve 459,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 354,74 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 354,72 TL alış ve 354,81 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son kapanışını 321,10 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 266,54 TL alış ve 320,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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