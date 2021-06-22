22 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Düğün sezonunda sevdiklerine altın bilezik almak isteyen veya yatırım olarak kullanmak isteyen vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik bugün de sürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın bilezik fiyatları, haftanın ikinci gününde de bu yükselişine devam ediyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 365 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 285 ile bitirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın ve ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeks'inin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.