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  4. 22 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

22 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

22.06.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğün sezonu da açıldı. Altın bilezik alarak yatırım yapan kişiler veya takı olarak tercih eden kişiler tarafından merak edilen altın bilezik fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucunda yükselişe geçen Altın bilezik fiyatları bugün de merak ediliyor. 22 ayar altın bilezik dün günü 457 seviyesinde kapatırken, bu sabah güne 466 seviyesinde başladı. Peki Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Düğün sezonunda sevdiklerine altın bilezik almak isteyen veya yatırım olarak kullanmak isteyen vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik bugün de sürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın bilezik fiyatları, haftanın ikinci gününde de bu yükselişine devam ediyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 365 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 285 ile bitirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın ve ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeks'inin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,58 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,57 artışla 468,11'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 457,09 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,77 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,56 artışla 383,02'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 365,87 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,92 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,57 artışla 297,89'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 285,68 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed
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