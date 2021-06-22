22 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen, Ons altının fiyatı ise gerilemişti. Yükselişe rağmen geçtiğimiz hafta yüzde 6 oranında değer kaybeden ons altın bu sabah itibariyle 1.788 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise dün günü 819 seviyesinde kapatırken, 22 Haziran sabahına 826 TL ile başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın ve ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeks'inin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.