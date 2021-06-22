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22 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

22.06.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır değerli madenler arasında oldukça ilgi gören altın, günümüzde de birçok kişinin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak hareket eden altın piyasasında da hareketlilik gözlemlendi. Gram altın dün günü 502 seviyesinde kapattı. Küresel altın fiyatlarındaki düşüşle beraber 500 lira civarında sabitlenen Gram altın, şu an itibariyle 505 seviyesinden işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen, Ons altının fiyatı ise gerilemişti. Yükselişe rağmen geçtiğimiz hafta yüzde 6 oranında değer kaybeden ons altın bu sabah itibariyle 1.788 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise dün günü 819 seviyesinde kapatırken, 22 Haziran sabahına 826 TL ile başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın ve ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeks'inin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 503,94 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,54 artışla 505,49'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,88 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 503,94 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,54 artışla 505,49'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,88 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.653,53 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,55 artışla 1.658,66'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.638,89 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.273,71 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,55 artışla 3.283,98'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.267,77 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altın ne kadar?

Cumhuriyet Altın ne kadar?
Güne 3.367,02 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,55 artışla 3.377,71'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.367,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed
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