FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 22 Haziran Dolar Kuru | Bugün (22 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar?

22 Haziran Dolar Kuru | Bugün (22 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar?

22.06.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 22 Haziran Salı günü, yükselişine devam ediyor. FED’in açıklamalarından sonra TL, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, bu sabah güne Dolar 8,78 seviyesi ile başladı. Euro ise güne 10,47 ile başladı. Rekor seviyelere kadar tırmanan dolar kuru, birçok işletmeyi endişelenirken, TL’nin değer kaybı ise oldukça yüksek seviyelere çıktı. Peki 22 Haziran Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Doların bir süredir yukarı yönlü olan hareketi devam ediyor. FED açıklamalarından sonra tarihi bir zirveye çıkan Dolar kuru, birçok yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün gün içerisinde 8,72 – 8,79 seviyeleri arasında hareket eden Dolar, bu sabah itibariyle de seviyesini koruyor. TC Merkez Bankası’nın politika faizlerini 19 seviyesinde sabit bırakması sonrasında metne sıkı duruş özellikle vurgulandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) şahinleşen tutumunun gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısının devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 92 seviyesinin destek, 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi. Dolar endeksi şu an itibariyle yüzde 0,05 artarak 91,9 seviyesine yükseldi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,7801 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,28 artışla 8,7946 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,7700 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,4700 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,27 artışla 10,4851 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,4571 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,2423 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,19 artışla 12,2500 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,2262 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.