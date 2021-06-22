22 Haziran Dolar Kuru | Bugün (22 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar?

Doların bir süredir yukarı yönlü olan hareketi devam ediyor. FED açıklamalarından sonra tarihi bir zirveye çıkan Dolar kuru, birçok yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün gün içerisinde 8,72 – 8,79 seviyeleri arasında hareket eden Dolar, bu sabah itibariyle de seviyesini koruyor. TC Merkez Bankası’nın politika faizlerini 19 seviyesinde sabit bırakması sonrasında metne sıkı duruş özellikle vurgulandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) şahinleşen tutumunun gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısının devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 92 seviyesinin destek, 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi. Dolar endeksi şu an itibariyle yüzde 0,05 artarak 91,9 seviyesine yükseldi.