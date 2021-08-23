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  4. 23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

23.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günlerde sevdiklerine hediye vermek isteyen veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta boyu altın bilezik fiyatlarında hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 23 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

Haftanın ilk günü olan ve piyasaların açıldığı 23 Ağustos Pazartesi gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Önceki hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 23 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

23 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

23 Ağustos Pazartesi günü piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarıyı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 446,94 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 23 Ağustos itibariyle 444,19 TL alış ve 447,46 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 354,79 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 355,93 TL alış ve 355,98 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son kapanışını 321,10 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 266,54 TL alış ve 320,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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