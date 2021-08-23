23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Haftanın ilk günü olan ve piyasaların açıldığı 23 Ağustos Pazartesi gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Önceki hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 23 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...