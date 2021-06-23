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  4. 23 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (23 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

23 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (23 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

23.06.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezikler, düğün sezonunun açılması ile de oldukça ilgi görüyor. Dolar kurunda dün yaşanan yükselişin ardından kapanışa doğru düşüşe geçen altın bilezik fiyatları, dolar kurundan da etkilendi. Dün kapanışta 452 seviyesinde bulunan 22 ayar altın bilezik, bugün güne 458 seviyesinde başladı. Peki altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın bilezik gram fiyatı ne kadar?

Dolar kurunda dün yaşanan yükseliş birçok kişiyi endişelendirirken, gün sonuna doğru dolar kuru düşüşe geçti. Altının ons fiyatı ise bir önceki güne göre yüzde 0,17 değer kazanarak şu an için 1.781 dolardan alıcı buluyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 362 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 282 seviyesinde bitirdi. Altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,64 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,43 artışla 459,95'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 452,95 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 375,28 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,43 artışla 376,35'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 362,35 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,86 ile başlayan 14 Ayar Altın, saat bugün itibarıyla %0,43 artışla 292,71'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,93 seviyesinde kapattı.
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