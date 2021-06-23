23 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (23 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

Dolar kurunda dün yaşanan yükseliş birçok kişiyi endişelendirirken, gün sonuna doğru dolar kuru düşüşe geçti. Altının ons fiyatı ise bir önceki güne göre yüzde 0,17 değer kazanarak şu an için 1.781 dolardan alıcı buluyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 362 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 282 seviyesinde bitirdi. Altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.