23 Haziran Dolar Kuru | Bugün (23 Haziran) dolar ne kadar? Euro ne kadar?

22 Haziran gününe göre gerileyerek 8,67 seviyelerine inen dolar kuru, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2’ye yakın bir değer kazanırken, bugün itibariyle yüzde 0,12 değer kaybederek 91,8 seviyesine geriledi. 23 Haziran günü dolar kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ve iki FED üyesinin dün yapacakları konuşma öncesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin FED'in toplantı kararından bu yana yaşanan kayıplarını kısmen telafi ettiklerini söyledi.

Dolar endeksinin önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.