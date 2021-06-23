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23 Haziran Dolar Kuru | Bugün (23 Haziran) dolar ne kadar? Euro ne kadar?

23.06.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunda geçen hafta yaşanan yükselişler, yeni haftada da devam ediyor. 22 Haziran günü rekor seviyeye çıkarak 8,78’i gören Dolar kuru, gün sonuna doğru düşüşe geçti. Dolar karşısında, bir süredir değer kaybeden Türk Lirası, sabah saatlerinde yaşanan yükselişin ardından geriledi. Dolar, dün günü 8,67 ile kapatırken, bu sabah güne 8,66 ile başladı. Euro ise dün kapanışta 10,33 seviyesinde bulunurken, bu sabah itibariyle güne 10,34 ile başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

22 Haziran gününe göre gerileyerek 8,67 seviyelerine inen dolar kuru, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2’ye yakın bir değer kazanırken, bugün itibariyle yüzde 0,12 değer kaybederek 91,8 seviyesine geriledi. 23 Haziran günü dolar kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ve iki FED üyesinin dün yapacakları konuşma öncesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin FED'in toplantı kararından bu yana yaşanan kayıplarını kısmen telafi ettiklerini söyledi.

Dolar endeksinin önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6607 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,23 artışla 8,6701 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6499 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3471 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,08 artışla 10,3426 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3341 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0972 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 12,0866 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0705 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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