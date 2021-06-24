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  4. 24 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (24 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

24 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (24 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

24.06.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonun açılmasıyla beraber altın bilezik fiyatları da günlük olarak takip edilmeye başlandı. Düğünlerde sıklıkla tercih edilen altın bilezik, dolar kuruna paralel olarak hareket ediyor. Özellikle altının ons fiyatının 1.774 dolar seviyesine kadar gerilemesi dikkat çekti. 22 ayar altın bilezik dün günü 453 seviyesinde kapatırken, 24 Haziran sabahına biraz yükselişle 458 seviyesinden başladı. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamaları ise küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ederken, dolar kurundaki düşüş eğilimi altın fiyatlarını da etkiledi. 18 ayar altın bilezik, 362 TL ile dün günü kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise 283 lira ile günü kapattı. Bu sabah itibariyle güne yükselişle başlayan altın bilezik fiyatları, vatandaşın ilgisini çekti.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

bilezik

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,17 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,08 artışla 457,92'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 453,04 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,89 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 artışla 374,67'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 362,63 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,57 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 artışla 291,41'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 283,15 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Şahap Kavcıoğlu
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