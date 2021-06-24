24 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (24 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamaları ise küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ederken, dolar kurundaki düşüş eğilimi altın fiyatlarını da etkiledi. 18 ayar altın bilezik, 362 TL ile dün günü kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise 283 lira ile günü kapattı. Bu sabah itibariyle güne yükselişle başlayan altın bilezik fiyatları, vatandaşın ilgisini çekti.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.