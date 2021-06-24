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24 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (24 Haziran) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

24.06.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki yükseliş ve ons altın fiyatındaki yükselişin de etkisiyle beraber Gram altın hafta başında 504 liradan işlem gördü. 455 – 505 seviyelerinde sabitlenen Gram altın, 24 Haziran sabahına düşüşle başladı. 490 seviyelerine kadar gerileyen Gram altının yanında çeyrek yarım altının da 1.600 liranın altına düşmesi dikkat çekti. Peki 24 Haziran günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Altın uzun yıllardır rağbet görürken, günümüzde de hem yatırım hem de düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor. Altın fiyatları ise birçok kişi tarafından günlük olarak merak ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Corona Virüs Krizi Komitesi’nde yaptığı konuşmasında yaşanan enflasyonun geçici bir durum olduğu konusunun altını çizdi. Yaşanan gelişmelerle beraber Altının ons fiyatı ise yüzde 0,26 gerileyerek 1.774 seviyesine kadar geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamaları ise küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

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Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 494,86 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 494,82'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 494,04 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 811,87 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 811,97'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 812,05 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.623,75 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 1.623,70'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.625,24 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.214,74 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.213,05'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.240,53 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.306,36 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,06 artışla 3.303,61'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.342,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed Şahap Kavcıoğlu
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