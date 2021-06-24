24 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (24 Haziran) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın uzun yıllardır rağbet görürken, günümüzde de hem yatırım hem de düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor. Altın fiyatları ise birçok kişi tarafından günlük olarak merak ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Corona Virüs Krizi Komitesi’nde yaptığı konuşmasında yaşanan enflasyonun geçici bir durum olduğu konusunun altını çizdi. Yaşanan gelişmelerle beraber Altının ons fiyatı ise yüzde 0,26 gerileyerek 1.774 seviyesine kadar geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamaları ise küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.