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24 Haziran Dolar Kuru | Bugün (24 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar oldu?

24.06.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta FED’in yaptığı beklenmedik açıklama sonrası tüm para birimleri karşısında yükselişe geçen Dolar, bu hafta başına da yüksek bir seviyeden giriş yaptı. Birkaç gün önce rekor seviyeleri zorlayan Dolar kuru, daha sonra düşüşe geçti. Dün itibariyle 8,59 seviyelerine kadar gerileyen Dolar kuru, 24 Haziran sabahına 8,65 ile başladı. Euro ise dolar kuruna paralel olarak düşüş göstererek, 10,33 seviyesinde güne başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru hareketli seyrine devam ederken, dolar endeksi ise bir önceki güne göre yüzde 0,04 artışla 91,8 seviyesine yükseldi. ABD dolarının güç kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle beraber dolar/TL kuru da geriledi. 24 Haziran itibariyle Dolar kuru, 8,64 seviyesinin üzerinde işlem görürken, Euro kuru ise 10,36’nın üzerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'ndeki sunumundaki güvercin mesajlarının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6504 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,35 artışla 8,6699 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6400 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3315 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,48 artışla 10,3600 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3104 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,1044 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,50 artışla 12,1292 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0694 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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