24 Haziran Dolar Kuru | Bugün (24 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Dolar kuru hareketli seyrine devam ederken, dolar endeksi ise bir önceki güne göre yüzde 0,04 artışla 91,8 seviyesine yükseldi. ABD dolarının güç kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle beraber dolar/TL kuru da geriledi. 24 Haziran itibariyle Dolar kuru, 8,64 seviyesinin üzerinde işlem görürken, Euro kuru ise 10,36’nın üzerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'ndeki sunumundaki güvercin mesajlarının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.