25 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (25 Haziran) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan yükselişten etkilenen altın bilezik fiyatlarında bu sabah itibariyle genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Altın bilezikler, Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken, altın fiyatları ise yatay seyirde ilerliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 364 seviyesinde kapattı, 14 ayar altın bilezik ise 284 seviyesi ile günü bitirdi. Ons altın ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.776 dolardan işlem görüyor.

Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770 - 1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.