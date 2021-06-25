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  4. 25 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (25 Haziran) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

25 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (25 Haziran) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

25.06.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezikler, yıllardır aynı zamanda yatırım aracı olarak da tercih ediliyor. Son yıllarda altın kurundaki artışa paralel olarak pek çok insan altın bilezik fiyatlarıyla yakından ilgileniyor. Dolar kurundaki düşüşe oranla yatay bir seyre geçen altın bilezik fiyatları, güncel olarak merak ediliyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 454 seviyesinde kapatırken, bugün güne biraz yükselişle 460 seviyesinden başladı. Peki altın bilezik fiyatla

Dolar kurunda yaşanan yükselişten etkilenen altın bilezik fiyatlarında bu sabah itibariyle genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Altın bilezikler, Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken, altın fiyatları ise yatay seyirde ilerliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 364 seviyesinde kapattı, 14 ayar altın bilezik ise 284 seviyesi ile günü bitirdi. Ons altın ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.776 dolardan işlem görüyor.

Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770 - 1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 460,60 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,05 artışla 460,38'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 454,81 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 376,88 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 376,70'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 364,05 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 293,11 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 292,97'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 284,25 seviyesinde kapattı.
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Fed
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