25 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (25 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurundaki düşüşe paralel olarak altın fiyatlarında da görülen gerileme en çok Gram altın dikkat çekti. Düşüşe paralel olarak gerileyen Gram altın, dün gün içinde 491 seviyesine kadar düştü. Gün sonuna doğru 500 seviyesine yakın bir yerden günü kapatan Gram altın, 25 Haziran sabahına 497 ile başladı. Ons altın ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.776 dolardan işlem görüyor.

Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770 - 1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.