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25 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (25 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

25.06.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır rağbet gören altın, günümüzde birçok kişi tarafından hem takı hem de yatırım aracı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftalarda yaşadığı yükselişin ardından düşüşe geçtikten sonra bir süredir yatay bir seyirde ilerliyor. Dün gün içinde 492 – 500 TL seviyeleri arasında alıcı bulan Gram altın, günü 496 TL ile kapattı. Altın fiyatlarında genel olarak yatay bir seyir gözlemleniyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurundaki düşüşe paralel olarak altın fiyatlarında da görülen gerileme en çok Gram altın dikkat çekti. Düşüşe paralel olarak gerileyen Gram altın, dün gün içinde 491 seviyesine kadar düştü. Gün sonuna doğru 500 seviyesine yakın bir yerden günü kapatan Gram altın, 25 Haziran sabahına 497 ile başladı. Ons altın ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.776 dolardan işlem görüyor.

Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770 - 1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 497,49 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 497,50'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 496,98 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 816,18 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 816,23'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 814,89 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.632,36 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 1.632,46'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.629,42 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.231,79 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 3.230,50'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.248,47 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.323,90 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,05 artışla 3.322,53'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.352,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Fed
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