25 Haziran Dolar Kuru | Bugün (25 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Hafta başına yüksek bir seviye olan 8,80 civarında başlayan Dolar kuru, daha sonra Salı günü düşüş eğilimine geçti. Amerikan doları ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte Salı gününden bu yana 8,65 civarında seyreden dolar kuru, dün akşam saatlerinde tekrar yükselişe geçerek 8,70 seviyelerine dayandı. ABD tahvillerinin yanında kurdaki düşüşte TCMB’nin yeni swap anlaşmalarına dair haberler de etkili oldu. Bu sabah dolar güne 8,70 ile başlarken, Euro ise günü 10,41 ile açtı.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, teknik açıdan Dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin para politikası ve enflasyona ilişkin çelişkili açıklamalarının gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.