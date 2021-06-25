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25 Haziran Dolar Kuru | Bugün (25 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

25.06.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarla çalışanlar ya da dolar ile iş yapan yatırımcıların özellikle takip ettiği dolar kuru, bu sabaha yükselişle başladı. Dün gün içinde 8,63 – 8,71 arasında seyreden Amerikan Doları, günü 8,70 ile bitirdi. 25 Haziran sabahına da kapanış seviyesinde başlayan dolar kuru, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 22 Haziran günü düşüş yaşayan Dolar kurunda, Amerikan doları ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün toparlanması sonrasında dolar ve Euro yukarı yönlü hareketine başladı.

Hafta başına yüksek bir seviye olan 8,80 civarında başlayan Dolar kuru, daha sonra Salı günü düşüş eğilimine geçti. Amerikan doları ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte Salı gününden bu yana 8,65 civarında seyreden dolar kuru, dün akşam saatlerinde tekrar yükselişe geçerek 8,70 seviyelerine dayandı. ABD tahvillerinin yanında kurdaki düşüşte TCMB’nin yeni swap anlaşmalarına dair haberler de etkili oldu. Bu sabah dolar güne 8,70 ile başlarken, Euro ise günü 10,41 ile açtı.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, teknik açıdan Dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin para politikası ve enflasyona ilişkin çelişkili açıklamalarının gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,7185 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 8,7072 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,7087 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,4171 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 10,4096 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,4059 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,1623 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 12,1390 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,1421 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları TCMB
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