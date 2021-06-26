"26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro kaç oldu?" , "26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Yatırımcılar ve ilgililer döviz fiyatlarını araştırıyor. Dolar haftaya 8,59 seviyesinde başlamıştı. İşte ayrıntılar...