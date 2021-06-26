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26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro kaç oldu? 26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro ne kadar?

26.06.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 26 Haziran Cumartesi gününde döviz fiyatları araştırılıyor. Son zamanlarda meydana gelen ekonomik gelişmeler ile dolar ve euronun fiyatı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro kaç oldu? 26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro ne kadar? İşte ayrıntılar...

"26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro kaç oldu?" , "26 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Yatırımcılar ve ilgililer döviz fiyatlarını araştırıyor. Dolar haftaya 8,59 seviyesinde başlamıştı. İşte ayrıntılar...

Dolar ne kadar?

Haftaya 8,59 seviyelerinde başlayan dolar hafta boyu yaklaşık olarak yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.
Dolar, tarihi zirve olan 8,79 seviyesini test ettikten sonra 8,74'e geriledi ve haftayı burada kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro haftaya 10,26 seviyelerinde başlamıştı. Hafta boyu en yüksek 10,50 seviyesini gördü.
En yüksek seviyeden satıcı bulan euro 10,42'ye geri çekildi ve haftayı bu seviyede kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Sert yükselişlerin görüldüğü İngiliz Sterlininde son 4 hafta boyunca en yüksek 12,44 seviyelerinin test edildiği görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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