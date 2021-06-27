27 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (27 Haziran) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları her geçen gün değişiklik göstermeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü ise altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın haftayı 817 seviyesinde bitirirken, yarım altın ise 1.637 günü bitirdi. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.781 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 502,97'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,67 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 825,17'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,59 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 1.650,35'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.637,34 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 3.267,41'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.264,67 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 3.360,53'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.365,00 seviyesinde kapattı.
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