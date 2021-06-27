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27 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (27 Haziran) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

27.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Bu hafta başında 500 lira sınırında başlayan Gram altın, hafta içinde dolar kurunun da etkisiyle beraber 490 – 505 seviyeleri arasında hareketlilik gösterdi. Haftayı 502 seviyesinde kapatan gram altın piyasaların kapalı olduğu 27 Haziran Pazar günü itibariyle ise aynı seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları her geçen gün değişiklik göstermeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü ise altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın haftayı 817 seviyesinde bitirirken, yarım altın ise 1.637 günü bitirdi. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.781 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 502,97'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,67 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 825,17'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,59 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 1.650,35'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.637,34 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 3.267,41'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.264,67 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, saat 23:59 itibarıyla %1,20 artışla 3.360,53'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.365,00 seviyesinde kapattı.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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