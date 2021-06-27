27 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (27 Haziran) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları her geçen gün değişiklik göstermeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü ise altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın haftayı 817 seviyesinde bitirirken, yarım altın ise 1.637 günü bitirdi. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.781 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?