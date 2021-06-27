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27 Haziran Dolar Kuru | Bugün (27 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar?

27.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro son zamanlarda değer kazanmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve ilgililer piyasaların kapalı olduğu pazar gününde döviz fiyatlarını araştırıyor. Peki Bugün (27 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar? İşte 27 Haziran Dolar Kuru...

Döviz fiyatları son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dolar ve euronun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bugün (27 Haziran) Dolar Kuru ne kadar? Euro ne kadar? İşte 27 Haziran Dolar Kuru...

Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar geçtiğimiz günlerde, tarihi zirve olan 8,83'ü test etmiş ve oradan satıcı grubu bularak geri çekilmişti.
21-25 Haziran haftasının başında dolar 8,59'dan başladı.
En yüksek 8,80'e kadar yükseldi ardından 8,75'e çekildi ve haftayı bu fiyatta kapattı. Hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,80 yükseliş kaydetmiş oldu.

EURO

EURO
Euro TL karşısında tarihi zirvesini 2 Haziran'da 10,69'a yükselerek yaptı. Ancak oradan satıcı buldu ve 10.03'e kadar geri çekildi.
Haftaya 10.25 seviyesinden başlayan Euro haftanın en yüksek seviyesi 10.50'ye çıktı, 10,423 seviyesinde haftayı kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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