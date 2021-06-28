28 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

Hafta başına yükselişle başlayan Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 365 seviyesinde bulunurken, bu sabaha ise 380 seviyesinde başladı. 14 ayar altın bilezik gramı ise 285 seviyesinde haftayı kapatırken, güne 296 TL ile başladı. Peki 28 Haziran tarihinde altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın bilezik gram fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 465,26 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 464,43'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 456,05 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 380,69 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 380,03'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 365,10 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,08 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 295,56'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 285,46 seviyesinde kapattı.
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