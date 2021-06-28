28 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

Hafta başına yükselişle başlayan Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 365 seviyesinde bulunurken, bu sabaha ise 380 seviyesinde başladı. 14 ayar altın bilezik gramı ise 285 seviyesinde haftayı kapatırken, güne 296 TL ile başladı. Peki 28 Haziran tarihinde altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?