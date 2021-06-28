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  4. 28 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

28 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

28.06.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuruna paralel olarak hareket eden altın fiyatları, 28 Haziran gününe yatay seyirle başladı. Dolar kuru haftaya yükselişle başlarken altın bilezik fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi. 22 ayar altın bilezik kapanışta 456 seviyesinde bulunurken, 28 Haziran sabahında güne 465 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise 1.800 doların altına inerken şu an için 1.780 dolardan işlem görüyor. Peki Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar?

Hafta başına yükselişle başlayan Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 365 seviyesinde bulunurken, bu sabaha ise 380 seviyesinde başladı. 14 ayar altın bilezik gramı ise 285 seviyesinde haftayı kapatırken, güne 296 TL ile başladı. Peki 28 Haziran tarihinde altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 465,26 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 464,43'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 456,05 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 380,69 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 380,03'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 365,10 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,08 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 295,56'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 285,46 seviyesinde kapattı.
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