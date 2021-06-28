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28 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet Altını ne kadar?

28.06.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır oldukça rağbet gören altın, günümüzde de sıkça tercih ediliyor. Geçtiğimiz haftaya 500 lira sınırında başlayan Gram altın, yeni haftanın ilk gününde aynı seviyesini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek Kasım 2020’den beri en yükse seviyesine ulaşan Gram Altın, birkaç haftadır 500 TL civarındaki seviyesini koruyor. Yatay bir seyirde ilerleyen Gram altını yatırımcılar yakından takip ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzun yıllardır değerli metaller arasında sıkça tercih edilen Altın, günümüzde de takı veya yatırım aracı olarak çeşitli şekillerde vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle Gram altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, 28 Haziran haftasının ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketleri merak ediyor. Çeyrek altın 28 Haziran gününe 824 seviyesinde başlarken, Yarım altın ise güne 1.648 seviyesinde başladı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,04 düşüşle 1.780 dolardan alıcı buluyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 502,51 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 501,69'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,67 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 824,43 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 823,09'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,59 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.648,86 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 1.646,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.637,34 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.264,45 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.259,20'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.264,67 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.357,49 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.352,07'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.365,00 seviyesinde kapattı.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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