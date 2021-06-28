28 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (28 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet Altını ne kadar?

Uzun yıllardır değerli metaller arasında sıkça tercih edilen Altın, günümüzde de takı veya yatırım aracı olarak çeşitli şekillerde vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle Gram altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, 28 Haziran haftasının ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketleri merak ediyor. Çeyrek altın 28 Haziran gününe 824 seviyesinde başlarken, Yarım altın ise güne 1.648 seviyesinde başladı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,04 düşüşle 1.780 dolardan alıcı buluyor.