28 Haziran Dolar kuru | Bugün (28 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru Haziran ayı boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlerken, aylık olarak yüzde 2,29 oranında değer kazandı. Yatırımcıların veya dolar ile iş yapanların yakından takip ettiği dolar kuru, 28 Haziran haftasına yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 8,65 – 8,80 seviyelerinde seyreden Amerikan Doları şu an için 8,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 10,49 ile başladığı günün ilerleyen saatlerinde 10,45 seviyesinden alıcı buluyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Uzmanlar, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 23 büyük bankanın stres testini geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların 30 Haziran'da kaldırılacağının duyurmasıyla doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında gerilediğini söyledi.

Uzmanlar, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve FED yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.