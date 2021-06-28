FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 28 Haziran Dolar kuru | Bugün (28 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

28 Haziran Dolar kuru | Bugün (28 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

28.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son işlem gününde yatay bir seyirde ilerleyen Dolar kuru, yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma günü kapanışta 8,69 seviyelerinde bulunan dolar kuru, 28 Haziran Pazartesi günü, güne 8,78 ile başladı. Euro ise bu sabaha 10,49 seviyelerinde başladı. Dolar endeksi ise bir önceki kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,03 artışla 91,8 seviyesinden işlem görüyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu?

Dolar kuru Haziran ayı boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlerken, aylık olarak yüzde 2,29 oranında değer kazandı. Yatırımcıların veya dolar ile iş yapanların yakından takip ettiği dolar kuru, 28 Haziran haftasına yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 8,65 – 8,80 seviyelerinde seyreden Amerikan Doları şu an için 8,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 10,49 ile başladığı günün ilerleyen saatlerinde 10,45 seviyesinden alıcı buluyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Uzmanlar, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 23 büyük bankanın stres testini geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların 30 Haziran'da kaldırılacağının duyurmasıyla doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında gerilediğini söyledi.

Uzmanlar, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve FED yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,7836 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 8,7608 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,7643 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,4943 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 10,4517 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,4665 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,2171 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 12,1751 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,1731 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Binance operasyonlarını durduruyor!

Binance operasyonlarını durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.