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28 Temmuz Dolar kuru: Bugün (28 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar? Dolar ve Euro fiyatları

28.07.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz dolar ve Euro fiyatları, yatırımcılar ve dolarla iş yapan kişiler tarafından her gün düzenli olarak merak ediliyor. Küresel piyasalarda hareketli ve karışık zamanlar yaşanırken, yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası’nın (FED) Açık Piyasa Komitesi toplantısının sonuçlarını bekliyor. Dolar kur, dün kapanışta 8,55 seviyesinde bulunurken, bugün güne kapanış seviyesinin çok hafif üzerinde başladı. Peki 28 Temmuz dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz Dolar ve Euro kuru...

28 Temmuz dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde 8,60 seviyesinin üzerinde atağa geçen Dolar kuru, daha sonra gerileyerek 8,55’e kadar düştü. Dolar endeksi ise yüzde 0,04 değer kazancıyla şu an için 92,4 seviyesinde bulunuyor. Peki 28 Temmuz güncel dolar ve Euro fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro kurunda son durum ne?

Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade etti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5687 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,01 artışla 8,5598 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5598 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1426 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 10,1275 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1189 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9051 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 11,8894 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8887 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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