28 Temmuz Dolar kuru: Bugün (28 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar? Dolar ve Euro fiyatları

28 Temmuz dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde 8,60 seviyesinin üzerinde atağa geçen Dolar kuru, daha sonra gerileyerek 8,55’e kadar düştü. Dolar endeksi ise yüzde 0,04 değer kazancıyla şu an için 92,4 seviyesinde bulunuyor. Peki 28 Temmuz güncel dolar ve Euro fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro kurunda son durum ne?

Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade etti.