29 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (29 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi, altın bilezik fiyatlarında da görüldü. Dün kapanışa göre yüksek bir seviyeden başlayan 22 ayar altın bilezik, daha sonra düşüş yaşayarak kapanış seviyesine yakın bir seviyeye geriledi. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 364 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik dün günü 284 seviyesinde bitirdi. Ons altın fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybı yaşayarak 1.774 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770 - 1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirtti. Yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğu ifade edildi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının, altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.