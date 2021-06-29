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  4. 29 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (29 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

29 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (29 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

29.06.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki değişimlere paralel olarak hareket eden Altın piyasası, yeni haftaya sakin başladı. Genel olarak altın fiyatlarında bir düşüş yaşanırken, aynı etki altın bilezik fiyatlarında da görüldü. Düğün sezonun açılması ve koronavirüs pandemisindeki aşılama hızı giderek artarken, altın bilezik fiyatları da birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı güne 459 seviyesinde başladı. Peki altın bilezik fiyatları bugün (29 Haziran) ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi, altın bilezik fiyatlarında da görüldü. Dün kapanışa göre yüksek bir seviyeden başlayan 22 ayar altın bilezik, daha sonra düşüş yaşayarak kapanış seviyesine yakın bir seviyeye geriledi. 18 ayar altın bilezik ise dün günü 364 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik dün günü 284 seviyesinde bitirdi. Ons altın fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybı yaşayarak 1.774 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770 - 1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirtti. Yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğu ifade edildi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının, altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 459,85 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 458,97'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 455,22 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 376,27 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 375,55'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 364,37 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 292,64 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 292,09'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 284,51 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed
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