29 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (29 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen Gram altın, 29 Haziran sabahına 500 liranın altında başladı. Gram altın 496 ile günü açarken, çeyrek altın ise güne 814 seviyesiyle başladı. Yarım altın ise şu an itibariyle 1.628 liradan işlem görüyor. 29 Haziran itibariyle altın fiyatlarında ise genel olarak bir düşüş yaşanıyor. Ons altın ise yüzde 0,19 bir değer kaybı yaşayarak 1.774 dolar seviyesine kadar geriledi.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770 - 1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirtti. Yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğu ifade edildi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının, altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.