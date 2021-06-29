29 Haziran Dolar Kuru | Bugün (29 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz hafta hareketli zamanlar geçiren Dolar kuru, hafta başı itibariyle daha sakin ilerliyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 91,9 seviyesinde başladı. Uzmanlar, Dolar kurunun yeni haftada küresel anlamda bir değer kaybı yaşadığını ifade ediyor. Peki Dolar kurunda son durum ne?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Öte yandan piyasaların bir gözü, özellikle İngiltere'de vakaların yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaşmasını sağlayan koronavirüs delta varyantına çevrildi.

Delta varyantının ekonomilerin tam açılma tarihini ertelemesi durumunda bunun etkisi piyasalar üzerinde de hissedilebilir.