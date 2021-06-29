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29 Haziran Dolar Kuru | Bugün (29 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

29.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile işi olanlar ve yatırımcılar tarafından düzenli olarak takip edilen Dolar ve Euro fiyatları bugün de merak ediliyor. Dolar kuru yeni haftaya sakin başlarken, 29 Haziran Salı itibariyle yatay seyrinde ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya göre güne düşüşle başlayan Amerikan Doları, 29 Haziran sabahına 8,68 ile başladı. Euro ise aynı güne 10,40 ile başladı. Peki bugün (29 Haziran) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz hafta hareketli zamanlar geçiren Dolar kuru, hafta başı itibariyle daha sakin ilerliyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 91,9 seviyesinde başladı. Uzmanlar, Dolar kurunun yeni haftada küresel anlamda bir değer kaybı yaşadığını ifade ediyor. Peki Dolar kurunda son durum ne?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Öte yandan piyasaların bir gözü, özellikle İngiltere'de vakaların yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaşmasını sağlayan koronavirüs delta varyantına çevrildi.

Delta varyantının ekonomilerin tam açılma tarihini ertelemesi durumunda bunun etkisi piyasalar üzerinde de hissedilebilir.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6843 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,11 artışla 8,6930 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6825 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,4090 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 10,3661 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3697 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0898 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 12,0681 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0707 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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