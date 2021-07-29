29 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

29 Temmuz Dolar ve Euro fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar endeksi dün 92,4 – 92,6 bandında yatay bir seyirde hareket etti. 29 Temmuz tarihinde ise dolar endeksi yüzde 0,17 bir düşüşle 92,1 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1857'den işlem görüyor.

Uzmanlar, Fed'in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, önceki toplantıda başlayan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yapılacak yönlendirmelerin takip edileceğini söylemişti.

Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararında beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.