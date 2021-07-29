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29 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

29.07.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz tarihinde, dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalar negatif yönlü bir seyir izlerken, gözler dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (FED) kararına çevrildi. Piyasaların kapalı olduğu Kurban Bayramı tatiline benzer bir şekilde hareket eden dolar ve Euro kuru, birkaç gündür sahip oldukları seyri halen koruyor. Dolar kuru 8,54 – 8,56 arasındaki hareket ederken, Euro ise 10,13 – 10,17 dolaylarında seyrediyor. Peki, 29 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

29 Temmuz Dolar ve Euro fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar endeksi dün 92,4 – 92,6 bandında yatay bir seyirde hareket etti. 29 Temmuz tarihinde ise dolar endeksi yüzde 0,17 bir düşüşle 92,1 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1857'den işlem görüyor.

Uzmanlar, Fed'in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, önceki toplantıda başlayan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yapılacak yönlendirmelerin takip edileceğini söylemişti.

Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararında beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5500 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,14 artışla 8,5600 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5491 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1672 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,33 artışla 10,1710 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1375 seviyesinde kapattı

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9266 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,39 artışla 11,9465 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9011 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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