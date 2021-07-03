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3 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (3Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

03.07.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sıklıkla konuşulan döviz fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu 3 Temmuz Cumartesi gününde dolar kuru araştırılıyor. Dolar, geçtiğimiz haftalarda zirve seviye 8,82'yi test etmiş ve buradan satıcı bularak geri çekilmişti. Peki bugün (3 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte ayrıntılar...

3 Temmuz Dolar Kuru araştırılıyor. Son dönemlerde döviz fiyatları, yaşanan dalgalanmalar nedeniyle en çok araştırılan konular arasına girdi. Yatırımcılar ve ilgililer "Bugün (3Temmuz) Dolar ne kadar?" , "Euro ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Dolar ne kadar?

Amerikan Doları geçtiğimiz haftalarda 8.82'ye yükselerek yeni zirvesini yapmıştı. Bunun ardından geri çekildi ve bir süredir 8.20 ile 8.74 bandında hareket ediyor.
Haftaya 8,64 seviyelerinden başlayan dolar, hafta boyu toplamda yüzde olarak 1.40 yükselerek 8.76 seviyelerine geldi.
Ancak bu seviyeden satıcı bulan dolar yaklaşık yüzde 0,82 geri çekilerek 8.70'e geldi ve haftayı 8.70'de kapattı. Dolar 8.70 seviyelerinden satılıyor.

EURO

EURO
Euro geçtiğimiz haftalarda 10.75 seviyelerine kadar yükseliş kaydederek yeni zirvesini yapmıştı. Döviz fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.
Euro bu haftaya 10.22 seviyelerinde başladı. Hafta boyu en çok 10.49 seviyesini gördü ve buradan geri çekilerek cuma günü haftayı 10.31'de kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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