3 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (3Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

3 Temmuz Dolar Kuru araştırılıyor. Son dönemlerde döviz fiyatları, yaşanan dalgalanmalar nedeniyle en çok araştırılan konular arasına girdi. Yatırımcılar ve ilgililer "Bugün (3Temmuz) Dolar ne kadar?" , "Euro ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Dolar ne kadar?

Amerikan Doları geçtiğimiz haftalarda 8.82'ye yükselerek yeni zirvesini yapmıştı. Bunun ardından geri çekildi ve bir süredir 8.20 ile 8.74 bandında hareket ediyor.

Haftaya 8,64 seviyelerinden başlayan dolar, hafta boyu toplamda yüzde olarak 1.40 yükselerek 8.76 seviyelerine geldi.

Ancak bu seviyeden satıcı bulan dolar yaklaşık yüzde 0,82 geri çekilerek 8.70'e geldi ve haftayı 8.70'de kapattı. Dolar 8.70 seviyelerinden satılıyor.

EURO Euro geçtiğimiz haftalarda 10.75 seviyelerine kadar yükseliş kaydederek yeni zirvesini yapmıştı. Döviz fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.