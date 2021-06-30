30 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar oldu?

Dolar kurundan hareketle yükselişe geçen altın fiyatları genel olarak bugün güne kapanış seviyesinden yukarda başladı. Altının ons fiyatı, düne göre yüzde 0,11 düşüş yaşayarak 1.759 dolardan alıcı buluyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 359 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 281 seviyesinde bitirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının ons'unda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.