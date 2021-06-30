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  4. 30 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar oldu?

30 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar oldu?

30.06.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemlerinin genişletilmesi ile beraber 2021 yazında düğün sezonu da kaldığı yerden devam ediyor. Yatırımcılar ve düğünlerde sevdiklerine takı olarak altın bilezik hediye etmek isteyen vatandaşlar, altın bilezik fiyatlarını araştırıyor. 22 ayar altın bilezik, dün günü 448 ile kapatmasının ardından bugün güne yükselişle başladı. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurundan hareketle yükselişe geçen altın fiyatları genel olarak bugün güne kapanış seviyesinden yukarda başladı. Altının ons fiyatı, düne göre yüzde 0,11 düşüş yaşayarak 1.759 dolardan alıcı buluyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 359 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 281 seviyesinde bitirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının ons'unda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 457,89 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,31 azalışla 456,44'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 448,78 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,67 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,17 azalışla 373,99'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 359,22 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,39 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 291,00'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 281,12 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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