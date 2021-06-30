FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 30 Haziran Dolar kuru | Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

30 Haziran Dolar kuru | Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

30.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz fiyatları son dönemlerde en çok araştırılan konular arasına girdi. Gerek yatırımcılar gerek vatandaşlar döviz fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor. "Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar?" , "Euro ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda dolar en çok 8,82 seviyesini test etmişti. İşte 30 Haziran Dolar kuru...

Dolar ve Euro yatırımcılar ve ilgililer tarafından araştırılıyor. "Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar?" , "Euro ne kadar?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta sert hareketlerin görüldüğü dolar bu hafta sakin seyrediyor. İşte 30 Haziran Dolar kuru...

30 Haziran dolar ne kadar?

Haftaya 8,68 seviyelerinden başlayan dolar şuan 8,73 seviyelerinde geziyor. Geçtiğimiz hafta 8,59'a kadar gerilemiş ancak oradan alıcı kitlesi bularak 8,80'e kadar yükselmişti.
Ardından 8,76 seviyesine çekilmiş ve haftayı burada kapatmıştı. Geçtiğimiz hafta sert hareketlerin görüldüğü dolar bu haftaya sakin başladı. Bu hafta dolarda henüz ani hareketler görülmedi.

EURO

EURO
Doların ardından en çok araştırılan dövizlerden biri olarak euro karşımıza çıkıyor. Euro da dolar gibi bu haftayı sakin geçiriyor.
Haftaya 10,34 seviyelerinde başlayan euro henüz en yüksek 10,50 seviyesini test etti ve 10,39'a çekildi. Euro şuan 10,39 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN

STERLİN
İngiliz sterlini geçtiğimiz haftalarda en yüksek 12.43 seviyesine ulaşmıştı. Bu hafta 12.03'ten başlatan sterlin en çok 12.20'ye ulaştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.