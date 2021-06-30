30 Haziran Dolar kuru | Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro yatırımcılar ve ilgililer tarafından araştırılıyor. "Bugün (30 Haziran) Dolar ne kadar?" , "Euro ne kadar?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta sert hareketlerin görüldüğü dolar bu hafta sakin seyrediyor. İşte 30 Haziran Dolar kuru...

30 Haziran dolar ne kadar?

Haftaya 8,68 seviyelerinden başlayan dolar şuan 8,73 seviyelerinde geziyor. Geçtiğimiz hafta 8,59'a kadar gerilemiş ancak oradan alıcı kitlesi bularak 8,80'e kadar yükselmişti.

Ardından 8,76 seviyesine çekilmiş ve haftayı burada kapatmıştı. Geçtiğimiz hafta sert hareketlerin görüldüğü dolar bu haftaya sakin başladı. Bu hafta dolarda henüz ani hareketler görülmedi.

EURO Doların ardından en çok araştırılan dövizlerden biri olarak euro karşımıza çıkıyor. Euro da dolar gibi bu haftayı sakin geçiriyor.

Haftaya 10,34 seviyelerinde başlayan euro henüz en yüksek 10,50 seviyesini test etti ve 10,39'a çekildi. Euro şuan 10,39 seviyelerinden işlem görüyor.