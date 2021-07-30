FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 30 Temmuz Dolar kuru: Bugün (30 Temmuz) Dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

30 Temmuz Dolar kuru: Bugün (30 Temmuz) Dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

30.07.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatlarında, FED’in faiz kararının ardından önemli bir hareket gözlemlenmedi. ABD Merkez Bankası (FED), 2 gün süren toplantıların ardından politika faizini 0 – 0,25 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Dolar kuru dün kapanışta 8,46 seviyesinde bulunuyorken, bugün güne 8,45 ile başladı. Euro ise dün günü 10,07 ile kapatırken, bugün günü kapanış seviyesine yakın bir seviyede açtı. İşte 30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları…

30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları, haftanın son işlem günü olması sebebiyle oldukça merak ediliyor. 2 gün süren FED toplantılarının ardından, politika faizleri sabit bırakıldı. Bunu yanında FED Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını da ayarlamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Yapılan bu açıklamanın ardından dün dolar kuru 8,57 seviyesinin üzerine çıktı, ancak daha sonra geriledi. Küresel piyasalarda, dolar zayıf seyrini korurken, dolar/TL kurunda bu zayıf seyrin etkisi sınırlı oldu. İşte 30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Buna göre önceki raporda yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1’e yükseltildi, 2022 tahmini de yüzde 7,5’ten yüzde 7,8'e yükseltildi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,4598 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,4681 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4600 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,0709 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 10,0727 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0706 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,8231 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 11,8308 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8310 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı

İŞKUR duyurdu: 9 ay boyunca devam edecek

İŞKUR duyurdu: 9 ay boyunca devam edecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

2. el araç satışları onları sevindirdi

2. el araç satışları onları sevindirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.