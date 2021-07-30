30 Temmuz Dolar kuru: Bugün (30 Temmuz) Dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları, haftanın son işlem günü olması sebebiyle oldukça merak ediliyor. 2 gün süren FED toplantılarının ardından, politika faizleri sabit bırakıldı. Bunu yanında FED Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını da ayarlamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Yapılan bu açıklamanın ardından dün dolar kuru 8,57 seviyesinin üzerine çıktı, ancak daha sonra geriledi. Küresel piyasalarda, dolar zayıf seyrini korurken, dolar/TL kurunda bu zayıf seyrin etkisi sınırlı oldu. İşte 30 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Buna göre önceki raporda yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1’e yükseltildi, 2022 tahmini de yüzde 7,5’ten yüzde 7,8'e yükseltildi.