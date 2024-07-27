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  4. 32,5 TL olacak diyen de var 37 TL de! 7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

32,5 TL olacak diyen de var 37 TL de! 7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 09:05
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Yıl sonunda dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL olacak? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelen döviz kurunda yaşanan değişimler sonrası 7 kurum peş peşe dolar tahminini açıkladı. Buna göre en düşük tahmin Wells Fargo'dan geldi. Dev kurum doların yıl sonunda 32,5 TL olacağını kaydetti. Diğer kurumlar ise Merkez Bankası'nın tahminine yakın rakamları dile getirdiler...

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya geriledi. Dolar kuru uzun bir süredir dar bant aralığında hareket ederken yıl sonu için tahminler de belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dolar/TL tahmini yıl sonu için 37,7463'den 37,3667 TL’ye düşmüştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e yükselmişti.

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EN İYİ İHTİMAL 32,5 LİRA

Bazı finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri de ortaya çıktı. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti. En yüksek dolar kuru beklentisi ise Merkez Bankası’nın tahminini yakınsadı.

KKM'DE 6 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Öte yandan Kur korumalı mevduatlarda, şirketlere yönelik vergi avantajlarının sona ermesi düşüş ivmesinin hızlanmasına yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL'lik gerileme gösterdi. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda altı ayın en sert düşüşü yaşandı. Kur korumalı mevduatların toplamı 1,88 trilyon TL'ye geriledi.

Temmuz ayı itibariyle kur korumalı mevduatlarda şirketlere sağlanan vergi avantajı son bulurken ekonomi yönetimi son dönemde yeni adımlar atmıştı.

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak Ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte KKM'de düşüşün daha da hızlanması bekleniyor.

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İŞTE KURUMLARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ

HSBC

HSBC

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

FITCH

FITCH

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE BANK

YIL SONU TAHMİNİ: 37 RL

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

YIL SONU TAHMİNİ: 36 TL

COMMERZBANK

COMMERZBANK

YIL SONU TAHMİNİ: 35 TL

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Anahtar Kelimeler:
dolar
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