4 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (4 Temmuz) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bugün piyasaların kapalı olduğu 4 Temmuz gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Hafta sonuna düşüşle başlayan altın fiyatları birçok kişinin dikkatini çekiyor. Yarım altın son kapanışta 1.629 seviyesinde bulunuyorken, Cumhuriyet altını ise günü 3.350 seviyesinde kapattı. Ons altın ise yüzde 0,59 artışla şu an için 1.787 dolardan alıcı buluyor.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 499,99'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 498,98 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 820,29'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 814,89 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 1.640,57'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.629,22 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 3.248,05'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.249,61 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 3.248,05'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.249,61 seviyesinde kapattı.
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