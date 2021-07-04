4 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (4 Temmuz) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bugün piyasaların kapalı olduğu 4 Temmuz gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Hafta sonuna düşüşle başlayan altın fiyatları birçok kişinin dikkatini çekiyor. Yarım altın son kapanışta 1.629 seviyesinde bulunuyorken, Cumhuriyet altını ise günü 3.350 seviyesinde kapattı. Ons altın ise yüzde 0,59 artışla şu an için 1.787 dolardan alıcı buluyor.