6 Ağustos Dolar kuru: Bugün (6 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

6 Ağustos tarihinde dolar ve Euro fiyatları yakından takip edilirken, Dolar endeksi de merak ediliyor. Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 92,35 seviyesine yükselirken, Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0,08 düşüş yaşayarak 1.1822 seviyesinde bulunuyor. Peki 6 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos Dolar ve Euro kuru…

Uzmanlar, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.