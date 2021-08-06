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6 Ağustos Dolar kuru: Bugün (6 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

06.08.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos Dolar kuru, dolar ile yatırım yapanlar ve dolar ile işi lanlar tarafından merak ediliyor. Hafta başına düşüşle başlayan Dolar ve Euro fiyatları, dün itibariyle yükselişe geçti. Gün içerisinde 8,46 – 8,57 seviyeleri arasında hareket eden Amerikan Doları, dün günü 8,51 seviyesinde tamamladı. Dolar kuru 6 Ağustos gününe kapanış seviyesinin biraz üstünde başlarken, Euro ise güne 10,12 ile başladı. İşte 6 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

6 Ağustos tarihinde dolar ve Euro fiyatları yakından takip edilirken, Dolar endeksi de merak ediliyor. Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 92,35 seviyesine yükselirken, Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0,08 düşüş yaşayarak 1.1822 seviyesinde bulunuyor. Peki 6 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos Dolar ve Euro kuru…

Uzmanlar, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5273 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,5329 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5191 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1228 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 10,1010 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1068 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9149 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 11,8938 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8919 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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