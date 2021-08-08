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8 Ağustos Dolar kuru: Bugün (8 Ağustos) dolar ve Euro ne kadar?

08.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Ağustos dolar ve Euro fiyatları, piyasaların kapalı olduğu günde de merak ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan Dolar ve Euro kuru, hafta ortasında faiz düşürme açıklamalarının ardından yükselişe geçti. 8,30 seviyelerine kadar inen Dolar kuru 8,60’a yükselirken, Euro ise 10 seviyesine yaklaşmışken tekrar 10,17 seviyesine yükseldi. İşte 8 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

8 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü de takip edilen Dolar ve Euro kuru merak ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan Dolar ve Euro kuru, hafta ortasında yapılan faiz düşürme açıklamalarından sonra tekrar yükselişe geçti. Dolar endeksi, yüzde 0,5 artışla şu an için 92,7 seviyesinde bulunuyor. İşte 8 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 870 bin beklentisine karşın 943 bin geldi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,4'e geriledi.

Uzmanlar, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azaltmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %1,13 artışla 8,6158 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6205 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Euro kuru, bugün itibarıyla %0,62 artışla 10,1700 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1588 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,93 artışla 12,0048 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9790 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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