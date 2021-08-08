8 Ağustos Dolar kuru: Bugün (8 Ağustos) dolar ve Euro ne kadar?

8 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü de takip edilen Dolar ve Euro kuru merak ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan Dolar ve Euro kuru, hafta ortasında yapılan faiz düşürme açıklamalarından sonra tekrar yükselişe geçti. Dolar endeksi, yüzde 0,5 artışla şu an için 92,7 seviyesinde bulunuyor. İşte 8 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 870 bin beklentisine karşın 943 bin geldi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,4'e geriledi.

Uzmanlar, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azaltmaya devam ettiğini söyledi.