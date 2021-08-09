9 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolar bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?