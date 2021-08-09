9 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolar bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?
9 Ağustos dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu?
9 Ağustos Pazartesi günü, piyasaların açıldığı haftanın ilk günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,6199 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6187 TL alış ve 8,6211 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %2.23 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.15.
Euro ne kadar?
%0,10'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum