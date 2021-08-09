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9 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

09.08.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından önceki hafta boyu hareketliliğin devam ettiği 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 9 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

Bugün 9 Ağustos Pazartesiğ piyasaların açıldığı günde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları önceki hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 9 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

9 Ağustos 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 ayar bilezik fiyatları 9 Ağustos Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 452,88 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Ağustos itibariyle 444,61 TL alış ve 448,59 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 ayar altın fiyatları ne kadar?

18 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 356,63 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 352,03 TL alış ve 352,12 TL satış fiyatına sahip.

14 ayar altın fiyatları ne kadar?

14 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 325,50 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 267,92 TL alış ve 321,78 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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