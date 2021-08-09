9 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 9 Ağustos Pazartesiğ piyasaların açıldığı günde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları önceki hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 9 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...