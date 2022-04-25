Altın ve dolar yeni haftaya sancılı başladı! Bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor...

Piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününe, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in yaptığı açıklamaların yansımalarıyla başladı. Fed Başkanı Powell’ın yaptığı şahin açıklamalar, ABD dolarında artışa sebep olurken, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey’in Rusya-Ukrayna krizi üzerinin ekonomilerini olumsuz yönde yorumlaması Avrupa endekslerinin yanı sıra, Euro ve poundda değer kaybına neden oldu.

Yine, Fed’in beklenenden daha hızlı sıkılaştırmaya geçeceği beklentisi üzerinden birçok emtia ve diğer borsa endeksleri üzerinde de baskı görüldü. Cuma günü ayrıca, Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) yapmış olduğu değerlendirmede: Savaşın devam etmesi ve Rusya’dan kömür ve petrol ithalatına yasak uygulanması nedeniyle, Alman ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek; Lagarde’ın çekincelerinin haklı olabileceğinin işaretini verdi.

AVRUPA PİYASALARI

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan gelen ‘ABD ekonomisinin güçlü olduğu ve ileride resesyon beklemediğine’ dair söylemin yanı sıra; enflasyonu dizginlemek için stratejik olmayan bazı Çin mallarının gümrük vergilerinde indirime gidebileceğine dair açıklamalar ise fiyatlamalar üzerinde çok etkili olmadı. Keza, ECB Başkanı Christine Lagarde’dan gelen, ‘Varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu’ söylemesi de euro varlıklarını çok etkilemedi.

SAVAŞ YENİDEN ALEVLENİYOR

Jeopolitik meseleler konusunda AB Komisyonu’nun, Rus Rublesi ile ödeme talebi üzerine Perşembe günü bir rehber belge gönderdiğini açıklaması ve belgede, AB şirketlerinin yaptırımları ihlal etmemek kaydıyla Rus Rublesi talebine yasal olarak uyabileceğinin belirtilmesi önemliydi. Yine, Kremlin tarafından gelen, “Putin, Kiev'in karşılıklı kabul edilebilir çözümleri istemeye hazır olmadığını gösterdiğini söyledi” şeklindeki açıklama da barışa dair umutları zayıflatarak risk iştahına olumsuz yansıdı.

Hafta sonunda ise, Rusya-Ukrayna gerilimine dair Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den kritik açıklamalar takip edildi. Rusya’nın, Mariupol’dan sonra Odessa’da da saldırılarını artırması sonrasında konuşan Zelensky: “Bu savaşı durdurmak için Putin ile görüşmeye razıyım, ancak Rusya sözde referandumlar düzenlemeye kalkarsa; Ukrayna, müzakerelerden çekilecektir” dedi.

PİYASALAR YENİ HAFTAYA DA SANCILI BAŞLADI

Yeni haftaya da sancılı başlayan piyasaların odak noktasında yine Rusya-Ukrayna gerilimine dair gelişmeler ile majör merkez bankalarının (özellikle Fed) politika adımlarına yönelik açıklama ve öngörüler olacak. Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken altın ve dolar yatırımcıları için yatırım analistleri tarafından bugün için hazırlanan raporlarda şu değerlendirmeler yapıldı: