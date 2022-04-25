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Altın ve dolar yeni haftaya sancılı başladı! Bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor...

25.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatı ve dolar/ TL kuru haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Mayıs ayında faiz arttırmak isteyen Fed, savaş ve enflasyon üçgeninde sıkışan piyasalar için analistlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. 25 Nisan Pazartesi "Gram altın ne kadar? Bugün dolar/TL kuru kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte altın ve döviz piyasalarında son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününe, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in yaptığı açıklamaların yansımalarıyla başladı. Fed Başkanı Powell’ın yaptığı şahin açıklamalar, ABD dolarında artışa sebep olurken, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey’in Rusya-Ukrayna krizi üzerinin ekonomilerini olumsuz yönde yorumlaması Avrupa endekslerinin yanı sıra, Euro ve poundda değer kaybına neden oldu.

Yine, Fed’in beklenenden daha hızlı sıkılaştırmaya geçeceği beklentisi üzerinden birçok emtia ve diğer borsa endeksleri üzerinde de baskı görüldü. Cuma günü ayrıca, Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) yapmış olduğu değerlendirmede: Savaşın devam etmesi ve Rusya’dan kömür ve petrol ithalatına yasak uygulanması nedeniyle, Alman ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek; Lagarde’ın çekincelerinin haklı olabileceğinin işaretini verdi.

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AVRUPA PİYASALARI

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan gelen ‘ABD ekonomisinin güçlü olduğu ve ileride resesyon beklemediğine’ dair söylemin yanı sıra; enflasyonu dizginlemek için stratejik olmayan bazı Çin mallarının gümrük vergilerinde indirime gidebileceğine dair açıklamalar ise fiyatlamalar üzerinde çok etkili olmadı. Keza, ECB Başkanı Christine Lagarde’dan gelen, ‘Varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu’ söylemesi de euro varlıklarını çok etkilemedi.

SAVAŞ YENİDEN ALEVLENİYOR

Jeopolitik meseleler konusunda AB Komisyonu’nun, Rus Rublesi ile ödeme talebi üzerine Perşembe günü bir rehber belge gönderdiğini açıklaması ve belgede, AB şirketlerinin yaptırımları ihlal etmemek kaydıyla Rus Rublesi talebine yasal olarak uyabileceğinin belirtilmesi önemliydi. Yine, Kremlin tarafından gelen, “Putin, Kiev'in karşılıklı kabul edilebilir çözümleri istemeye hazır olmadığını gösterdiğini söyledi” şeklindeki açıklama da barışa dair umutları zayıflatarak risk iştahına olumsuz yansıdı.

Hafta sonunda ise, Rusya-Ukrayna gerilimine dair Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den kritik açıklamalar takip edildi. Rusya’nın, Mariupol’dan sonra Odessa’da da saldırılarını artırması sonrasında konuşan Zelensky: “Bu savaşı durdurmak için Putin ile görüşmeye razıyım, ancak Rusya sözde referandumlar düzenlemeye kalkarsa; Ukrayna, müzakerelerden çekilecektir” dedi.

PİYASALAR YENİ HAFTAYA DA SANCILI BAŞLADI

Yeni haftaya da sancılı başlayan piyasaların odak noktasında yine Rusya-Ukrayna gerilimine dair gelişmeler ile majör merkez bankalarının (özellikle Fed) politika adımlarına yönelik açıklama ve öngörüler olacak. Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken altın ve dolar yatırımcıları için yatırım analistleri tarafından bugün için hazırlanan raporlarda şu değerlendirmeler yapıldı:

BRENT PETROL

BRENT PETROL
Brent Petrol, hafta ortasında etkili olan tepki denemeleri zayıf kaldı ve cuma günü yaşanan satışlar ile yüzde 2,47 oranında değer kaybı ile 105.63 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştii Tepki denemeleri zayıf kalan ve orta vadeli yükselen trend desteğinin altına sarkan brent petrolde analistler güç kaybının devamının hafta boyunca yaşanabileceğinin altını çizdi. Yapılan değerlendirmede, “107 dolar seviyesinin altında yaşanabilecek geri çekilmelerde sırasıyla 102,10 ve 98.20 seviyelerini kısa vadeli destekler olarak verebiliriz” denildi.

ONS ALTIN

ONS ALTIN
Ons altında cuma günü satıcıların tekrar etkili olduğu görüldü ve yüzde 1’e yakın değer kaybı ile 1931,95 dolar seviyesinden kapanış gerçekleşti. “Geçtiğimiz haftanın genelinde zayıf bir seyir izleyen Ons altında güç kaybının devamını görebiliriz” diyen analistler, “Gevşeme eğiliminin devamı halinde 1916 dolar seviyesini ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu desteğin üzerinde tepki denemeleri görülebilir. 1965 dolar seviyesi ise ilk direnç olarak verebiliriz” ifadelerini kullandı. Ons altın şu sıralar 1917 dolardan değerleniyor.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Cuma günü 913-925 TL bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın 915 liradan kapanış gerçekleştirdi. 915 lira desteğinin üzerinde tutunma çabası sürüyor. Ancak teknik göstergelerin zayıf görünümü bu desteğinin kırılma olasılığını arttırıyor. Gram altın bu sabah 909 liradan işlem görüyor. Analistler 905 ve 886 TL seviyeleri sırasıyla alt destekler olarak takip edilebileceğini belirtiyor.

DOLAR – EURO

DOLAR – EURO
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 14,76 liradan, Euro/TL ise 15,90 TL’den değerleniyor. Analistler kur için yaptığı değerlendirmede, “Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 14,7383 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 14,7842 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 14,6674 ve 14,6224 seviyeleri destek oluşturabilir” yorumunda bulundular.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Euro
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