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Son dakika: Petrol 100 doların altına geriledi! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

25.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. Çin'den gelen salgına ilişkin veriler petrol piyasasında talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim yapılma ihtimalinin güçlendirdi.

Son dakika: Petrol 100 doların altına geriledi! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

Petrol fiyatlarındaki gelişmeler araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü. ABD ham petrolü yüzde 2'yi aşan düşüşle 100 doların altını test etti. Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü. Akaryakıt grubunda son olarak 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 TL artış yaşanmıştı. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıta indirim olarak yansıyıp yansımayacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şanghay kentinde salgın kaynaklı can kayıpları artarken petrol piyasasında talebin gerileyeceğine ilişkin fiyatlamaları beraberinde getirdi.

Öte yandan Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen vakalar, kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya yol açtı.

ABD ham petrolü 100 doların altını test etti. Brent petrol de 104 doların altını gördü.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

25 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin ne kadar, kaç TL? 25 Nisan 2022 PazartesiBenzin ne kadar, kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi
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