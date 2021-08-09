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  4. Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 9 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 9 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

09.08.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 9 Ağustos Pazartesi gününde kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 482 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 9 Ağustos altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen ya da elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 9 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte altında son durum...

9 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

9 Ağustos Pazartesi günü piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?
Önceki kapanışını 488,53 TL'den yapan gram altın şu anda 481,97 TL alış ve 482,09 TL satış fiyatına sahip.

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Önceki kapanışını 3.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.129,00 TL alış ve 3.194,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?
Önceki kapanışını 1.633,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.548,00 TL alış ve 1.585,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 816,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 9 Ağustos itibariyle 783,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 800,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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