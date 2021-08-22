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  4. Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 22 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 22 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

22.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu ve haftanın son günü olan 22 Ağustos Pazar gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 486 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro bu hafta değer kaybederken, gram altın ise değer kazanmış oldu. Peki 22 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 22 Ağustos 2021 altın fiyatları...

Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası’nın açıkladığı toplantı tutanakları küresel piyasaları önemli ölçüde etkilemişti. 22 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Ağustos Pazar günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 485,95 TL'den yapan gram altın şu anda 485,91 TL alış ve 486,04 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.213,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.152,00 TL alış ve 3.208,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.613,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.581,00 TL alış ve 1.610,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 806,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Ağustos itibariyle 790,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 805,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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