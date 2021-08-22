Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 22 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası’nın açıkladığı toplantı tutanakları küresel piyasaları önemli ölçüde etkilemişti. 22 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Ağustos Pazar günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 485,95 TL'den yapan gram altın şu anda 485,91 TL alış ve 486,04 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 3.213,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.152,00 TL alış ve 3.208,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 1.613,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.581,00 TL alış ve 1.610,00 TL satış fiyatına sahip.