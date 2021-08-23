Altında yükseliş yaşanıyor! 23 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen ya da özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Daha önce ABD Merkez Bankası’nın açıklamış olduğu toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalar büyük ölçüde değişim yaşamıştı. 23 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.