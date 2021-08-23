Altında yükseliş yaşanıyor! 23 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen ya da özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Daha önce ABD Merkez Bankası’nın açıklamış olduğu toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalar büyük ölçüde değişim yaşamıştı. 23 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
23 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
23 Ağustos Pazartesi günü piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 486,01 TL'den yapan gram altın şu anda487,93 TL alış ve 488,02 TL satış fiyatına sahip.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.213,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.166,00 TL alış ve 3.216,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.613,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.579,00 TL alış ve 1.605,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 806,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Ağustos itibariyle 795,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 807,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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