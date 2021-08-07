Bugün dolar ve euro ne kadar? 7 Ağustos Cumartesi 2021 dolar kuru

Piyasaların kapalı olduğu cumartesi gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları Türk yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Türk Lirası karşısında dövizlerde son birkaç haftadır düşüş görülüyordu. Anca son birkaç gündür dolar, euro ve sterlin, TL karşısında ciddi yükseliş kaydetti. İşte dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı...