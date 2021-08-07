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Bugün dolar ve euro ne kadar? 7 Ağustos Cumartesi 2021 dolar kuru

07.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık son 5 haftadır TL karşısında düşüş trendinde olan dolar, son birkaç gündür ani yükseliş kaydetti. Piyasaların kapanacağı cuma gününde dolar, TL bazında yaklaşık yüzde 1,25 değer kazandı. Euro ve sterlin de bu hafta TL karşısında yükseldi. Euro cuma gününü yaklaşık yüzde 0,71, sterlin ise 0,69 yükselişle kapattı.

Piyasaların kapalı olduğu cumartesi gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları Türk yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Türk Lirası karşısında dövizlerde son birkaç haftadır düşüş görülüyordu. Anca son birkaç gündür dolar, euro ve sterlin, TL karşısında ciddi yükseliş kaydetti. İşte dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı...

Dolar ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde 8,29 seviyelerine kadar gerileyen dolar bu hafta yaklaşık olarak yüzde 4 değer kazandı.
Piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,25 yükselen dolar 8,63 seviyesine ulaştı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Euro geçtiğimiz günlerde 9,86 seviyesine kadar gerilemişti.
Bu hafta yaklaşık yüzde 2,71 değer kazanan Euro, TL karşısında 10,13'ten işlem görüyor.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Bu hafta 11,54'e kadar gerileyen Sterlin, hafta boyu yüzde 3,55 değer kazandı ve 11,95'ten işlem görmeye başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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