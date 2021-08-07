Bugün dolar ve euro ne kadar? 7 Ağustos Cumartesi 2021 dolar kuru

Piyasaların kapalı olduğu cumartesi gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları Türk yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Türk Lirası karşısında dövizlerde son birkaç haftadır düşüş görülüyordu. Anca son birkaç gündür dolar, euro ve sterlin, TL karşısında ciddi yükseliş kaydetti. İşte dolar, euro ve sterlin güncel fiyatı...
Dolar ne kadar?
Geçtiğimiz günlerde 8,29 seviyelerine kadar gerileyen dolar bu hafta yaklaşık olarak yüzde 4 değer kazandı.
Piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,25 yükselen dolar 8,63 seviyesine ulaştı.
Euro ne kadar?
Euro geçtiğimiz günlerde 9,86 seviyesine kadar gerilemişti.
Bu hafta yaklaşık yüzde 2,71 değer kazanan Euro, TL karşısında 10,13'ten işlem görüyor.
Sterlin ne kadar?
Bu hafta 11,54'e kadar gerileyen Sterlin, hafta boyu yüzde 3,55 değer kazandı ve 11,95'ten işlem görmeye başladı.
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